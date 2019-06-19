رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو دول أوروبا لاتخاذ إجراءات بحق المستوطنين

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رومانيا والدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين من حملة جوازات سفرها إلى جانب جواز السفر الإسرائيلي، لردعهم عن الإقامة في المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربية والقدس.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من الصحفيين الرومانيين، بحضور السفير الروماني لدى فلسطين كاتالين تريليا، حيث وضعهم في صورة الأوضاع وآخر التطورات السياسية.



وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء "حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيا، ونرحب بأي مبادرة اقتصادية ترافق المسار السياسي"، مضيفا "الفلسطيني لا يبحث عن لقمة عيش إضافية، وإنما عن حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يتمثل بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967".



وأطلع اشتية الوفد على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما عمليات القتل والاعتقال، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، وتدمير المنشآت، إضافة إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية العسكرية على المناطق المسماة "ج"(الخاضعة أمنيا وإداريا ﻹسرائيل وفق اتفاقية أوسلو)، وحرمان الفلسطينيين الاستفادة من هذه المناطق.



وتابع رئيس الوزراء: "سنحاسب إسرائيل على احتلالها وخسائر الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وسنقدم كافة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية".

