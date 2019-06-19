فرص عمل جديدة بشركات ملابس جاهزة بـ1500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 50 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس الخاصة بالقطاع الخاص، وبراتب يصل إلى 1500 جنيه، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظائف بين 18 سنة إلى 35 سنة.



وتتضمن اولظائف المتاحة بالشركة، 15 مراقب جودة، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو جامعة عمالية، وأن يكون لديه خبرة، وذلك براتب 1500 جنيه.

كما تطلب الشركة، 20 عامل خياطة، و5 عامل مغسلة، براتب 1500 جنيه، و7 عامل عادي، ضمن 5% من ذوي القدرات الخاصة، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 1200 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 01201717792، والتواصل مع المدير المسئول نديم حسن سويد، أو التوجه لمقر الشركة في بني سويف، بياض العرب، المنطقة الصناعية الثالثة، قطعة 44.