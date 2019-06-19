بعد نجاح "أبو جبل".. نجلاء بدر تستعد لبطولة سينمائية

تستعد الفنانة نجلاء بدر، لخوض تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح مسلسل "أبو جبل" الذي عرض خلال المارثون الرمضاني الماضي.



وقالت نجلاء في تصريحات لـ"الدستور" إنها تحضر لعمل سينمائي جديد من بطولتها المطلقة، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الفيلم.



وأضافت أن الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة، ولم نتعاقد على نحو رسمي مع فريق العمل الخاص به، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة.



وتابعت أنها تستعد لتصوير دورها في الفيلم السينمائي "تصفية حساب" وتظهر فيه ضيفة شرف ويخوض بطولته الفنان عمرو سعد، مشيرة إلى أن مخرج العمل أحمد عبدالباسط يعمل حاليًا على الانتهاء من اختيار ديكورات العمل ومعاينة أماكن التصوير استعدادًا لانطلاق التصوير خلال أغسطس المقبل.