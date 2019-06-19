رئيس جامعة بنها يتفقد إنشاء أول مركز متكامل لعلاج سرطان الثدي

تفقد رئيس جامعة بنها، الدكتور جمال السعيد، التجهيزات النهائية لافتتاح أول مركز متكامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه داخل مستشفى بنها الجامعي، يرافقه الدكتور عمر شريف مدير البرنامج القومي لصحة المرأة والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب، إلى جانب وكلاء الكلية.



وأوضح السعيد - في تصريح اليوم الأربعاء - أن المركز الجديد يعد أول وحدة متنقلة على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع البرنامج القومي لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وستكون مجهزة بالكامل لخدمة المحافظة ومحافظات الدلتا المجاورة.



وأكد رئيس الجامعة أن اختيار مستشفى بنها الجامعي لتكون مركزا للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي يؤكد ثقة الجميع في كوادرها العلمية والطبية وما تقدمه من خدمة طبية ومتميزة للمجتمع المحلي.



وقال إن إدارة الجامعة حريصة على تقديم الدعم اللوجستي لتشغيل الوحدة الجديدة قريبًا لخدمة المرضى.



ومن جهته، أوضح الدكتور عمر شريف، مدير البرنامج القومي لصحة المرأة، أن المركز الجديد يأتي في إطار تطوير خدمة سرطان الثدي، والتي كانت تكتفى بتصوير سرطان الثدي وإرسال المريض إلى القاهرة.



وأشار إلى أن المركز سيقدم الخدمة متكاملة في ذات المكان بدون الاحتياج إلى مركزية العلاج..وقال إنه يضم بجانب وحدة الماموجرام وحدة سونار، لتقديم الخدمة الطبية الكاملة للمريض، كما أنه يوجد به وحدة مجهزة بإمكانية كتابة وطباعة التقارير وبها فريق فني مدرب على تقديم توعية مجتمعية بسرطان الثدي يوميًا.. كما يتم استخدام الوحدة للتشخيص بجانب المسح المجتمعي المعتاد.. وسيتم علاج المريض داخل مستشفى بنها الجامعي.