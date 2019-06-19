إنريكي يفسر استقالته من تدريب منتخب إسبانيا

أرجع لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق، استقالته من تدريب "لاروخا" إلى أسباب شخصية يمر بها خلال الوقت الراهن.



وعقد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، مؤتمرا صحفيا صباح الأربعاء، أعلن خلاله عدم استكمال إنريكي مهمته مع "لاروخا" بعد عام واحد فقط في منصبه.



ونشر الاتحاد الإسباني بيان إنريكي الذي تقدم فيه باستقالته وجاء فيه: "من أجل الأسباب التي منعتني من أداء واجبي كمدرب للمنتخب الإسباني من شهر مارس حتي الآن، قررت أن أتوقف".



وقال مدرب برشلونة السابق: "أريد أن أشكر الطاقم واللاعبين من أجل احترافيتهم، ولا أريد أن أنسي الإعلام علي التقدير والاحترام، شكرا من القلب".



وكان إنريكي تولى تدريب منتخب إسبانيا في سبتمبر2018، خلفا للمدرب المؤقت فرناندو هييرو، الذي قاد الفريق في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا.