ختام دورة "البناء الداخلي للكاهن" بمعهد الرعاية

اختتم معهد الرعاية والتربية بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الدورة التدريبية الأولي للكهنة والتي حملت عنوان "البناء الداخلي للكاهن".

وشارك في الدورة ١٤٠ كاهن ممن يخدمون بكنائس القاهرة والإيبارشيات المجاورة لها، وحاضر فيها عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة.

وفي ختام الدورة سلم صاحبا النيافة الأنبا موسي أسقف الشباب ووكيل المعهد والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، شهادات إتمام الدورة على المشاركين الذين طلبوا تكرار مثل هذه الدورات.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين اصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.