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رياضة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:40 م

سلمان المالك يعلن موقفه من الترشح لرئاسة النصر

سلمان المالك يعلن
dostor.org/2677600

استبعد الرئيس السابق لنادي النصر وعضو الشرف الحالي، سلمان فهد المالك، الترشح مجددًا لرئاسة النادي خلفًا للرئيس السابق سعود آل سويلم، مؤكدًا أنه «لو كانت الرغبة موجودة لديه لأعلنها بكل فخر دون إعلان أو تلميحات».

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات كتبها سلمان المالك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأربعاء.

وقال المالك في تغريداته: «لكل جماهير النصر الغالية، وصلتني اتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي، لذا أود التوضيح أنني حاليًا خارج المملكة في رحلة عمل وليس لديَّ أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي».

وأضاف: «خدمة العالمي شرف، ولكنني حاليًا لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسئولية».

‏وتابع: «لو كانت الرغبة موجودة لديّ لأعلنتها بكل فخر، ولست بحاجة إعلان أو تلميحات من أي أطراف أخرى!».

وتأتي تصريحات المالك، بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية بشأن موافقته على تولي رئاسة نادي النصر بالتكليف.

وأعلن نادي النصر في 12 يونيو الجاري، إعادة فتح باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جُدُدٍ للنادي وقيد الناخبين لمدة ثلاثة أيام.

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب إغلاق باب الترشح في المرة الأولى دون أن يتقدم أحد لرئاسة النادي.

وكانت جماهير النصر تنتظر تقدم سعود آل سويلم الرئيس المكلف للنصر، لرئاسة النصر، غير أن مدة فتح باب الترشح انقضت دون أن يتقدم بأوراق ترشحه.

وأعلنت اللجنة الانتخابية بنادي النصر، اليوم الأربعاء، البرنامج الزمني، لانتخاب رئيس جديد ومجلس إدارة للمرة الثالثة.

ووفقًا للوائح والقوانين، فإن هذه هي المرة الأخيرة التي سيُفتح بها أبواب الترشح لرئاسة النصر، وفي حال عدم تقدم أحد للترشح، فإن الهيئة العامة للرياضة ستكلف مجلسا جديدا حسب رؤيتها لتولي مسئولية النادي.

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