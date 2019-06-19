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فن
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:07 م

عمرو عبدالجليل ينفى التعاقد على "بنت القبائل"

عمرو عبدالجليل ينفى
إسلام الخطيب
dostor.org/2677596

نفى الفنان عمرو عبدالجليل تعاقده على المشاركة فى مسلسل «بنت القبائل» مع المخرج حسنى صالح، وقال لـ«الدستور»: «كل ما تردد عن توقيعى للمشاركة فى العمل مجرد شائعات، ولا أعرف عن ذلك أى شىء».
وأضاف «عبدالجليل»: «كل ما فى الأمر أن المخرج حسنى صالح تواصل معى هاتفيًا لعرض انضمامى إلى أسرة المسلسل، ولم أوافق على العرض أو أرفضه حتى الآن. لم يصلنى السيناريو فكيف يخرج المخرج ويعلن تعاقدى على المشاركة فيه؟ حتى هذه اللحظة كل ما يتردد عن انضمامى مجرد شائعات».
ونفت الفنانة سمية الخشاب ما تردد بشأن موافقتها على المشاركة فى «بنت القبائل»، قائلة: «عرض علىّ العمل بالفعل، لكن كل ما نشر حول مشاركتى فيه كبطلة أو بدء تصويره غير صحيح بالمرة».
وأوضحت: «لم يتم الاتفاق بشكل نهائى أو توقيع العقد حتى هذه اللحظة، وسأحسم ذلك فى القريب العاجل».
وأعلن «صالح»، فى وقت سابق، أنه يواصل معاينة أماكن تصوير المسلسل، لبدء تصويره بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، وهو ما لم يتم حتى الآن، مشيرًا فى تصريحاته، لـ«الدستور»، إلى تعاقده مع كل من عمرو عبدالجليل وسمية الخشاب.
كما أعلن عن ضم المسلسل كلًا من: نبيل الحلفاوى ومحمود عبدالمغنى وباسم سمرة وأنوشكا وسهر الصايغ ومحمود البزاوى وعمر زهران وأشرف عبدالغفور ومدحت تيخة وبهاء ثروت ورشا الخطيب وراندا البحيرى، وهو من تأليف شاذلى فرح.

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