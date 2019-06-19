القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:38 م

فتح باب التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

فتح باب التقديم لمدرسة
dostor.org/2677595

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإنتاج الحربي عن فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، وذلك في إطار سعي الوزارتين لتطوير التعليم الفني بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادي (بنين) بدءًا من أول يوليو 2019، في التخصصات التالية: (تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية، صيانة ميكانيكية، السباكة والمعالجات الحرارية، اللحام وتشكيل المعادن، بتروكيماويات، تركيبات كهربائية، معدات كهربائية، إلكترونيات، حسابات، تبريد وتكييف الهواء، نجارة الأثاث).

وتتمثل شروط التقديم فيما يلي:

• أن لا يقل المجموع النهائي لنتيجة الشهادة الإعدادية عن 220 درجة
• صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام 20182019
• بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها
• صورة شهادة الميلاد
• شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب
• عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم
• طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه
• صورة بطاقة ولي الأمر
• الحضور بملف خاص يضم كل ما سبق، وتسليمه بمقر المدرسة في الفترة ما بين 1 يوليو وحتى 15 يوليو 2019 (من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا – عدا أيام الجمعة والسبت)

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