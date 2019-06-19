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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:38 م

كاف: وصول منتخبي مدغشقر وكينيا إلى مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019

كاف: وصول منتخبي
dostor.org/2677594

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن وصول منتخبات مدغشقر وكينيا بالإضافة الكونغو الديموقراطية إلى مصر من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتبدأ بعد يومين الكان الإفريقية، في نسختها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي للكاف، فإن منتخبات مدغشقر وكينيا بالإضافة إلى الكونغو الديموقراطية قد وصلوا إلى مصر اليوم.

وأضح الاتحاد أنّ بعثة منتخبي مدغشقر وكينيا وصلا من فرنسا، بينما جاءت الكونغو الديموقراطية من إسبانيا، بعدما تواجد المنتخب الكونغولي في مدريد، استعدادًا للمشاركة في البطولة.

منتخب مدغشقر يتواجد في المجموعة الثانية رفقة منتخبات نيجيريا وبروندي، بالإضافة إلى غينيا، بينما يتواجد منتخب كينيا في المجموعة الثالثة مع السنغال والجزائر وتنزانيا، فيما يتواجد منتخب الكونغو الديموقراطية في المجموعة الأولى مع مصر (البلد المُضيف) وزيمبابوي بالإضافة إلى أوغندا.

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