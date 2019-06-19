الحضري يحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة: كابتني والأب الروحي

حرص عصام الحضري حارس مرمى النجوم السابق على تهنئة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بمناسبة عيد ميلاده.



ويحتفل حسن شحاتة الملقب بـ"المعلم" اليوم التاسع عشر من يونيو بعيد ميلاده الثاني والسبعين.



وكتب الحضري في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النهاردة عيد ميلاد كابتني والأب الروحي ليا عيد ميلاد المعلم حسن شحاتة، كل سنة وإنت طيب يا كابتن وربنا يباركلنا في عمرك يا حبيبي".



يذكر أن الحضري لعب تحت القيادة الفنية لحسن شحاتة في الثلاث نسخ المتتالية التي فازت بها مصر 2006 و2008 و2010.



