سمير الإسكندرانى: تعلمت تجويد القرآن لأتقن الغناء العربى والمقامات

- كشف عن تعاونه مع عبدالوهاب فى أغنيتين «فرانكو آراب»

مطرب ورسام وإذاعى وأكاديمى، صوته الجميل جزء من تراث مصر، فقد قدم مجموعة كبيرة من الأغانى الوطنية التى لا تنسى.

إنه المطرب الكبير سمير الإسكندرانى، الذى التقته «الدستور» فى حوار تحدث فيه عن نشأته فى حى الغورية، وكيف بدأ مسيرته الفنية، وذكرياته مع الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وتعاونهما معًا، كما كشف عن تفاصيل محاولة تجنيده من قبل المخابرات الإسرائيلية، وكيف استطاع الإيقاع بشبكة جاسوسية، بجانب أسرار لقائه بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

■ بداية.. ماذا تتذكر عن نشأتك؟

- نشأت فى حى «الغورية» بالقرب من شارع «المعز»، ثم انتقلت بعد ذلك إلى شارع «عبدالعزيز»، وكان يعيش به أناس من جنسيات مختلفة، منها الإيطالية واليونانية، ما كوّن ثقافتى بشكل كبير.

وتربيت فى عائلة مستقرة ماديًا، وتعلمت من والدى حب الوطن، خاصة أنه كان عضوًا فى حزب «الوفد» منذ سن 12 عامًا، وكثيرًا ما حدثنى عن ثورة 1919 والزعيم مصطفى كامل ومصطفى باشا النحاس، فيما علمتنى أمى المودة والحنان والاحتضان.

وتخرجت فى كلية الفنون الجميلة وعينت معيدًا فى الجامعة، ثم حصلت على الدكتوراه.

■ متى بدأت علاقتك بالفن؟

- علاقتى بالفن بدأت فى سن مبكرة، فقد كان والدى يقيم ندوة فنية فى منزلنا مرة كل شهر، بمشاركة أصدقائه، وعلى رأسهم الشيخ زكريا أحمد، والشاعران الكبيران بيرم التونسى وأحمد رامى، فى ظل امتلاكه صوتًا جميلًا. وكذلك علاقتى بالرسم بدأت فى سن 12 عامًا، وكان بالنسبة لى «هواية» تطورت بعد دخولى كلية الفنون الجميلة.

■ متى بدأت مسيرة الغناء فى الإذاعة؟

- كانت البداية بغنائى الأغنية الشهيرة «Strangers in the Night» للعالمى فرانك سيناترا، أفضل مطرب فى القرن 20، بالاشتراك مع فرقة موسيقية بالإذاعة، وبتوزيع من أندريه رايدر، ثم تدربت على يد مغنى الأوبرا الإيطالى «بوجولينى».

وبعد عام 1967، بدأت رحلتى مع الغناء العربى، وكانت أول أغنية بالعربية هى «يارب بلدى وحبايبى والمجتمع والناس»، التى حققت نجاحًا كبيرًا، وبعدها ذهبت للمبتهل والمنشد الشيخ عبدالسميع بيومى كى أتعلم تجويد القرآن.

وفى مدرسة تجويد القرآن تعلمت الموسيقى والغناء وفق المقامات العربية وضبط مخارج الحروف، وبدأت فى الغناء العربى مع تأثرى بالغربى، ما جعل لى أسلوبى الخاص، خاصة أن التجويد يعطى قوة كبيرة للصوت.

■ من أقرب المنشدين إلى قلبك؟

- أحب الشيخ عبدالسميع بيومى، والشيخ سيد النقشبندى، وأعتبر الأخير أسطورة الإنشاد الدينى، وأعشق الشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ طه الفشنى.

■ كيف بدأت علاقتك بالموسيقار الرحل محمد عبدالوهاب؟

- كنت أغنى فى إذاعة «البرنامج الأوروبى» باللغة الإنجليزية، وسمع «عبدالوهاب» صوتى، فاتصل بعبدالحميد الحديدى، وقال له: «ابعتهولى»، فذهبت إليه، وقال إنه معجب بصوتى، وبعدها بدأ ينفذ معى أغانى «فرانكو آراب»، وقدم لى أغنيتين، الأولى بعنوان «لا تهجرنى»، والثانية بعنوان «النيل الفضى»، باللغة الإنجليزية.

■ كيف بدأت محاولة تجنيدك لصالح الكيان الصهيونى؟

- بدأت محاولة تجنيدى عندما ذهبت للحصول على منحة دراسية فى إيطاليا، وتحديدًا فى مدينة «بيروجيريا»، عام 1958، وكنت وقتها فى العشرين من عمرى، وأعرف الكثير من اللغات، إضافة إلى كونى عازفًا جيدًا وأجيد الرقص والغناء، علاوة على موهبة الرسم، وشجعهم ذلك على تجنيدى، لأنهم ظنوا أننى متحرر من أفكار القومية والوطنية.

وفى أحد الأيام التقيت بشاب يدعى «سليم»، فى الجامعة التى كنت أدرس بها، وكان الجميع منبهرًا بذكائه، لكن حركاته كانت مريبة، وعرفت أنه أمريكى من أصول يهودية، بعكس ما كان يقوله عن أصوله عربية.

وحين جمعنا نقاش ادعيت أن جدى الأكبر يهودى ثم أسلم ليتزوج جدتى، وأوهمته بأننى لم أنس أصلى اليهودى وجذورى اليهودية، وعندها قال لى بحماس: «توقعت هذا.. أنا أيضًا لست مصريًا يا سمير.. أنا يهودى»، وبعدها قدمنى إلى ضابط فى «الموساد» الإسرائيلى يدعى جوناثان شميت، قبل أن أعود إلى مصر.

■ وماذا فعلت بعد العودة؟

- بعد عودتى رويت ما حدث لوالدى، فاندهش جدًا وساعدنى عن طريق صديق له إلى أن أصل إلى وكيل المخابرات العامة، فاتصلنا به وحكيت له ما مررت به، لكنه تحدث معى بعدم اكتراث، وطلب منى أن أمر عليه، فقلت له إننى لن أمر عليه وإنه إذا أراد أن يعرف الحقيقة فعليه أن يقابلنى فى «جروبى»، على أن تكون معه سيدة تبدو وكأنها زوجته.. هنا تغيرت لهجته، وبدا أكثر اهتمامًا، لأنه أدرك أننى مدرب فعلًا وأن الأمر خطير.

بعد ساعة تقريبًا التقينا فى «جروبى» أنا وهو وتلك السيدة، وكأنها صدفة، ورحب بى كأنه يعرفنى منذ سنوات، وسألنى عدة أسئلة ثم اصطحبنى معه فى سيارته، ووجدت نفسى فى مبنى أنيق بمصر الجديدة، ودخلنا أحد المكاتب، فقابلت ضابطًا قدم نفسه لى باسم «جعفر»، وعندما طلب منى أن يعرف حقيقة الأمر، قلت له: «أنا لا أعرفك، وكلامى معناه حياتى ورقبتى، لذلك لن أتحدث إلا مع الشخص الذى أعرفه، وهو الرئيس جمال عبدالناصر».

حينها حاولا إقناعى بالحديث، لكننى رفضت تمامًا، فقالا لى: «لو غيرت رأيك اتصل بنا»، وغادرت مبنى المخابرات، وبعد شهرين اتصلا بى وطلبا منى الذهاب إليهما فى موعد ومكان محددين، فذهبت فى الموعد بالضبط، فأخذانى معهما إلى فيلا بسيطة بمصر الجديدة، ودخلنا «صالون» به صور للرئيس جمال عبدالناصر وأولاده، وصورة للرئيس محمد نجيب.

بعد ربع الساعة دخل علينا الرئيس عبدالناصر وقال لى: «قالوا لى عنك كلام كويس، عشان كده قابلتك»، وعرفت أن رجال المخابرات أجروا تحريات شاملة عنى وعن عائلتى خلال شهرين.

■ ما الذى دار بينك والرئيس عبدالناصر؟

- حكيت للرئيس كل ما تعرضت له فى إيطاليا، وتم تدريبى من المخابرات المصرية عن طريق اللواء صلاح نصر، وطُلب منى أن أستمر فى العمل مع المخابرات الإسرائيلية، وبعدها أطلعت الرئيس على خطة «الموساد» لاغتيال المشير عبدالحكيم عامر، بعد أن فشلت محاولاتهم لنسف طائرة «اليوشن 14» عام 1956 فى الجو، والتى كانوا يعتقدون أنه داخلها، وكانوا وقتها يجندون لهذه العملية جاسوسًا مصريًا اسمه «إبراهيم رشيد»، وكانوا يخططون أيضًا لاغتيال الرئيس عبدالناصر عن طريق وضع سم طويل المدى فى طعامه.

«الموساد» طلب منى حينها أن أتولى تجنيد أحد أقاربى من رجال الجيش، وكان ذلك اختبارًا لى لمعرفة ولائى، فرفضت طلبهم وأقنعتهم بأسبابى فصدقونى، ثم طلبوا منى استئجار صندوق بريد، وصل سعره إلى 3 آلاف دولار، ليستقبل خطابات تأتى لعناصر داخل مصر، فاكتشفنا أن هناك شبكة جاسوسية داخل البلاد، وأنها تتحرك بحرية، واتفقت مع اللواء صلاح نصر على خطة للإيقاع بهم.

واستطعت إقناع «الموساد» بإرسال واحد من أخطر ضباطه إلى القاهرة، وهو «موسى جود سوارد»، الذى وصل متخفيًا، لكن المخابرات المصرية قبضت عليه بعد وصوله بأيام، واكتشفنا اتصالات سرية بينه وبين رجلين، هما «رايموند بترو»، الموظف بأحد الفنادق، و«هيلموت باوخ» وكان دبلوماسيًا بإحدى السفارات.

■ هل التقيت الرئيس عبدالناصر مرة أخرى؟

- زرته فى منزله مرتين فى بداية تجنيدى من قبل المخابرات الإسرائيلية، وفى المرة الثانية قال لى: «أنت ابنى الصغير، وأديت دورًا بطوليًا».