منتخب زيمبابوي يجري تعديلًا على قائمته قبل مواجهة مصر في افتتاح كأس أمم إفريقيا

أجرى منتخب زيمبابوي تعديلًا على قائمته قبل 48 ساعة من مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019.



يلتقي المنتخب الوطني نظيره زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية على استاد القاهرة.



وقال الاتحاد الزيمبابوي إن المدير الفني للمنتخب صنداي تشيزامبوا قرر استبعاد اللاعب تافادزوا كوتينيو نجم فريق عزام التنزاني بعد تعرضه للإصابة، وقيد لورنس مهلانجا لاعب بلاتنيوم الذي ينافس بالدورى المحلي في زيمبابوي.



وأصبح مهلانجا اللاعب المحلى الوحيد بقائمة زيمبابوي حيث تضم القائمة 22 لاعبًا محترفًا من بينهم 14 لاعبًا في أندية بجنوب أفريقيا وأبرزهم خاما بيليات نجم كايزر تشيفز.



وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة الأفريقية.



قائمة زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا بعد التعديل

في حراسة المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي)، إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز)، إلفيس تشيبيزيزي (باروكا).



الدفاع: تينداي داريكوا (نوتينجام فورست)، جيمي دزينجال (باور ديناموز)، تينايدج هاديبي (كايزر تشيفز)، ديفاين لونجا (جولدن أروز)، أليك موديمو (كيفن درويدز)، رونالد بفومبيدزال (بلومنفنتين سيلتك).



الوسط: تالينت تشاوابيوا (أمازولو)، ثاباني كاموسوكو (يانج أفريكانز)، أوفيدي كارورو (أمازولو)، لورنس مهلانجا (بلاتنيوم)، كوداكواشي ماهاشي (أورلاندو بايرتس)، مارشال مونتيسي (أورلاندو بايرتس)، مارفيلوس ناكامبا (كلوب بروج)، داني فيري (جولدن أروز).



وفي الهجوم: خاما بيليات (كايزر تشيفز)، نياشا موشيكوي (داليان ييفانج)، والتر موسونا (بولوكواني سيتي)، نوكس موتيزوا (جولدن أروز)، تينوتيندا كادويري (لو هافر)، إيفانز روسيكي (سوبر سبورت).



