مجدي عبد الغني يجتمع مع رئيس رابطة المحترفين الإيطاليين

عقد مجدى عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين اجتماعًا مع داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإيطاليين.



وبحث عبد الغني مع توماسي خلال الاجتماع سبل التعاون بين الاتحاديين خلال الفترة المقبلة.



وجاء الاجتماع على هامش اجتماعات الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين بهولندا والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام من أجل تعديل بعض اللوائح والقوانين الخاصة بكرة القدم واللاعبين.



ويمثل وفد مصر بجانب مجدي عبد الغني، المستشار حسني عقبي السكرتير العام لجمعية اللاعبين المحترفين.



