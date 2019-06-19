رسامة 3 قمامصة لإيبارشية بنها وقويسنا

صلى نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا قداس صوم الرسل، بدير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، وخلاله تمم نيافته طقس رسامة ثلاثة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، وهم: القمص مقار صادق، القمص أنجيلوس عزيز، القمص صليب صليب.

شارك في صلوات القداس والرسامة نيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس الدير.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين اصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.