2900 شاب متطوع فى «كان»: صورة مصر الحلوة أمام المنتخبات

تشهد «كان 2019» مشاركة تاريخية من الشباب المصرى فى أعمال التنظيم والتجهيز، إذ تقدم 6 آلاف شاب بطلب الانضمام إلى لجنة العمل التطوعى فى البطولة الإفريقية، لنيل شرف خدمة بلادهم فى هذا الحدث الكبير.

واستقرت اللجنة على اختيار 2900 شاب فقط، يعملون جميعًا فى تخصصات مختلفة ما بين الطب والهندسة والاتصالات والإدارة والتكنولوجيا ومجالات اللغة بعد تطبيق المعايير فى المفاضلة بينهم.

وحصل هؤلاء الشباب على جرعة تدريب كاملة، بدأت بالمهارات العامة، ثم الانتقال للتدريب على التخصص، ثم التدريب الميدانى، نهاية بدخول الملاعب وتنظيم البروفات.

وبدأت مهام الشباب فعليًا قبل انطلاق حفل القرعة الذى خرج بصورة رائعة، حيث أسهم هذا الشباب فى إعداد جميع الأمور، وعملوا لأيام طويلة من أجل خروج الصورة التى لقت اهتمامًا وحفاوة كبيرة من صحف العالم.

ولعب هؤلاء الشباب على مدار الأسابيع الماضية دورًا كبيرًا فى تجهيز الملاعب، وإعداد اللجان بكل تخصصاتها، وشاركوا على مدار الأيام الماضية فى استقبال كل المنتخبات الإفريقية التى وصلت إلى الآن من خلال برنامج عمل طوال الـ24 ساعة، حيث تم توزيعهم على 3 ورديات عمل شهدت جهودًا غير عادية خلالها، بدءًا من استقبال الوفود مرورًا بإعداد جميع التجهيزات الخاصة بإقامتهم، وصولًا إلى الاطمئنان على كل التفاصيل والاحتياجات التى يطلبونها لحظة بلحظة.

وجرى توزيع عدد كبير من الشباب للعمل مع البعثات الخاصة بمنتخبات «كان»، حيث يُجيد هؤلاء الشباب التحدث بلغات مختلفة، مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية، وأسهموا فى توفير كل سبل الراحة للوفود حتى الآن.

كما تستمر أدوارهم بدءًا من الافتتاح الذى شهد جهدًا كبيرًا منهم خلال الأسابيع الماضية من أجل إبهار العالم فى هذا الحفل، وقدموا العديد من البروفات والتجارب التى تكررت من أجل معالجة جوانب القصور ليظهر الحدث فى النهاية بما يليق بمصر.

كما أسهم الشباب فى تزيين الملاعب وإظهارها فى أبهى الصور، مع إضافة اللوحات الفنية بما يليق بالعرس الإفريقى.