Lada 4x4 بتقنية جديدة من "أفتوفاز"

نجح عملاق صناعة السيارات الروسية "أفتوفاز" في تركيب كاميرات مراقبة في ورشة طلاء السيارات، قادرة على مراقبة عيوب التصنيع في سيارات لادا 4x4 التي ينتجها المصنع.



وتقوم هذه الكاميرات بنقل هذه العيوب مباشرة إلى إدارة الورشات التي تتعامل مع هذه النواقص، بدلا من الاعتماد على تصويرها، وتحرير المستندات الورقية، ثم تسليمها للمدير المسؤول. ويساعد هذا الأسلوب على خفض زمن الاستجابة والتعامل بشكل مفيد.



الآن يتم تصوير مقطع فيديو يوضح العيوب، وتبث المقاطع على الشاشات، حتى يتمكن العاملون من إجراء التعديلات المطلوبة، وتجنب العيوب المستقبلية. وتوجد حتى الآن خمس كاميرات فيديو في ورشة الطلاء، لكن من المزمع أن يقوم المصنع بتركيب عدد أكبر من الكاميرات.



ويذكر أن خط التجميع B0 بمصنع "أفتوفاز" قد أنتج السيارة المليون في 14 يونيو الجاري، وكانت السيارة المصنعة هي من موديل Lada Xray Cross.