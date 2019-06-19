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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:30 م

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يكرم المتميزين بمسابقة مستشفي القنايات المركزي

وكيل وزارة الصحة
dostor.org/2677578

كرم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية العاملين بمستشفى القنايات من خلال مسابقة لاختيار أفضل صيدلية وتكريم المتميزين بالمستشفى.

واطمأن وكيل الصحة بالشرقية على انتظام سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضي بقسم الاستقبال والطوارئ، وتم الاطمئنان على رضاء المرضي عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم.

وتوجه وكيل الوزارة إلى حفل التكريم الذي أقيم اليوم بحضور الدكتور عصام أبوالفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية، والدكتور رحاب عبدالحي مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور فاطمة حبيب مدير التفتيش الصيدلي.

وقام وكيل الوزارة بتكريم الصيدلية المتميزة والدكتورة نشوى الديب نائب المدير للصيادلة، كما تم تكريم الحاصلة على الدكتور الشيماء عطية الصيدلي الأول والصيدلية المثالية في المسابقة، وهي "الصيدلية العامة"، وأيضًا تم تكريم الصيادلة المتميزين بالمستشفي.

كما تم تكريم الدكتور محمد إمام نائب مدير المستشفى، بالإضافة إلى تكريم صيدلية القرارات الوزارية والتأمين الصحي، والاستقبال، والكلي، وصيدلية النساء، كصيدليات متميزة، حيث تم تطوير الصيدليات بهم طبقًا لمعايير الجودة ومكافحة العدوي والمعايير التخزينية.

كما تم تكريم مسئولة الإعلام ومكتب العلاقات العامة والمكتب الفني، وقسم الجودة، وقسم مكافحة العدوي، وقسم السلامة والصحة المهنية، وقسم الترصد، وقسم التدريب، وقسم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ولجنة الجرد علي الصيدليات.

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