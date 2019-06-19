القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الثقافة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:30 م

غدًا.. "مصر في الأدب والاستشراق الروسي" بالأعلى للثقافة

غدًا.. مصر في الأدب
حسام الضمرانى
dostor.org/2677577

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية بعنوان "مصر في الأدب والاستشراق الروسي"، وذلك فى تمام السابعة من مساء غد الخميس 20 يونيو، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال الموضوع؛ من بينهم السفيرسيرجي كيربيتشينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة، والدكتورة مكارم الغمري أستاذ الأدب الروسي المقارن والعميد الأسبق لكلية الألسن.

ويشارك أيضًا فى الأمسية شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمراكز الثقافية الروسية، والدكتور محمد نصر الجبالي رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وتدير الأمسية الدكتورة نورهان الشيخ عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

تأتي الأمسية ضمن الفعاليات التي وجهت بتنظيمها الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ضمن خطة الأنشطة التي تنظم على مدار عام احتفالا بتخصيص عام 2020 عامًا للثقافة المصرية الروسية.

غدًا.. "مصر في الأدب والاستشراق الروسي" بالأعلى للثقافة
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