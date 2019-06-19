الكنيسة تحتفل بذكرى شهداء المخلص بالإسكندرية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في هذا اليوم بتذكار تكريس هيكل الأربعين شهيدا.



ويشير كتاب السنكسار للتاريخ الكنسي أن الشهداء الأربعين استشهدوا بكنيسة المخلص بثغر الإسكندرية.



وعلى صعيد أخر، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بصوم الأباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين اصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.