"إيرباص" تستعيد صدارة قائمة شركات صناعة الطائرات العالمية

تقترب شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" من استعادة المركز الأول، كأكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم من حيث المبيعات، بفضل الطلبيات الكبيرة لأحدث طائراتها خلال معرض باريس الدولي للطيران.



ووصل عدد شركات الطيران العالمية التي تعاقدت على شراء طائرة "أيرباص" الجديدة "أيه 321 إكس.إل.آر" إلى سبع شركات بعد توقيع شركتي "كانتاس أيروايز" الأسترالية و"إنديجو بارتنرز" الأمريكية عقودا لشراء عدد من طائرات هذا الطراز الجديد، ليصل إجمالي الطلبيات من هذا الطراز إلى 156 طائرة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الطائرة صغيرة الجسم تستطيع الطيران لمسافة أطول من منافستها الأمريكية "بوينج 737 ماكس" التي تم وقف تشغيلها في العالم، بسبب مخاوف بشأن عوامل السلامة والأمان فيها بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال أقل من 6 أشهر.



ونقلت بلومبرج عن مصدر وصفته بالمطلع القول إن "أمريكان أيرلاينز جروب" أكبر شركة طيران في العالم تعتزم شراء 50 طائرة من الطراز "أيه 321 إكس.إل.آر".



وأضافت الوكالة أنه مع قرار سلطات السلامة الجوية في العالم وقف تشغيل الطائرة "بوينج 737 ماكس" في مارس الماضي بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من هذا الطراز، ومقتل أكثر من 150 شخصا كانوا على متنها وتحطم طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة لشركة ليون أيرالماليزية في إندونيسيا، كان المفترض أن تسيطر شركة "أيرباص" على الدورة الحالية لمعرض باريس الدولي للطيران الذي يقام كل عامين.



وقال "كريستيان شيرر" مدير مبيعات "أيرباص" إن "العداد يواصل العد والساعة تواصل العد" في إشارة إلى تدفق الطلبيات على الشركة خلال الاحتفال بتوقيع عقد بيع 50 طائرة إلى شركة "إنديجو بارتنرز" على هامش فاعليات معرض باريس. ولم يكشف "شيرر" عن إجمالي تعاقدات الشركة خلال المعرض وقال إنه ينتظر حتى نهاية الفاعليات.



وأشارت بلومبرج إلى أن "أيرباص" حققت مبيعات قدرها 40.4 مليار دولار خلال المعرض في حين حققت منافستها الأمريكية "بوينج" مبيعات قدرها 36 مليار دولار.