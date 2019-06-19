هوك: الولايات المتحدة تريد اتفاقًا شاملًا مع إيران

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران، برايان هوك، اليوم، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، موضحا أن الهدف من ضغوط الولايات المتحدة هو دفع طهران إلى تغيير سلوكها.



وذكر هوك، خلال جلسة استماع بالكونجرس، أن الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل البرنامجين النووي والصاروخي، ووقف دعمها للإرهاب والاعتقال التعسفي.



وفي إشارة إلى مفعول العقوبات المفروضة على إيران، قال هوك إن حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية صارا يتخذان إجراءات تقشفية، بسبب تراجع الموارد الإيرانية.



وأضاف أن إيران خفضت إنفاقها العسكري منذ فرض العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران سنة 2015، جعلها تحصل على الموارد اللازمة لتمويل أنشطتها الخبيثة وتدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط.