القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
عالم
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:05 م

واشنطن: صفقة "إس 400" لها عواقب وخيمة على علاقاتنا مع أنقرة

واشنطن: صفقة إس 400
dostor.org/2677545

صرحت مسئولة رفيعة في الإدارة الأمريكية بأن شراء تركيا أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي ستكون له "عواقب وخيمة" على العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وقالت المسؤولة في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إن "شراء أنقرة لأنظمة "إس 400" الروسية ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا".

وأضافت: أن "الولايات المتحدة ترغب في تفادي مثل هذه الخطوات، لكن ذلك سيتطلب استعداد تركيا للحوار حول التخلي عن شراء "إس 400". والولايات المتحدة مستعدة لمناقشة كيفية التخفيف من آثار تخليها عن ذلك".

وأشارت إلى أن واشنطن "تبذل جهودا كثيرة وتحذر تركيا من أن شراءها لـ "إس 400" مرفوض وقد يعقبه تطبيق قانون "مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA)"، مذكرة بأن الولايات المتحدة قدمت لتركيا في يناير 2019 "مقترحا جيدا" بتوريد أنظمة "باتريوت" الأمريكية كبديل للأنظمة الروسية.

واعتبرت المسئولة الأمريكية أن أنظمة "إس 400" الروسية تسمح بجمع معلومات استطلاعية، مضيفة أن ذلك "يهدد سلامة طائراتنا وطيارينا".

وأكدت أن مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية ستكون مستحيلة في حال شرائها لـ "إس 400".

واعترفت المسئولة كذلك بأن الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة ردا على شراء تركيا لـ "إس 400" ستؤثر سلبيا على مصالح الولايات المتحدة أيضا.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على عدة شركات في قطاع الصناعات العسكرية التركي ردا على صفقة "إس 400".

وأضافت: أن هذه العقوبات قد تفرض في يوليو المقبل، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد اتخاذ أي قرار قبل لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين في اليابان أواخر الشهر الجاري.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ يوم

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 3 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 3 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 4 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 5 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

المجلس العسكري السوداني يدعو المحتجين لمفاوضات دون شروط

بعد حملة "الصحة".. حكايات خاصة عن مرضى التهاب الأعصاب الطرفية

موسكو: التنظيمات الإرهابية تحاول الحصول على أسلحة بيولوجية ونووية

الجبير: سيادة المملكة في قضية خاشقجي أمر لا مساومة فيه

ads
ads
الأكثر قراءة

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

مصدر قضائي: فاروق الفيشاوي لم يحضر إلى مقر النيابة

أجيري: ضممت بعض اللاعبين للمنتخب مضطرًا بسبب رسالة أبوريدة

ألبومات الصور

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

البابا تواضروس يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

رياضة

إنريكي يفسر استقالته من تدريب منتخب إسبانيا

سلمان المالك يعلن موقفه من الترشح لرئاسة النصر

تقارير: فاطمة سامورا ستقود لجنة من "فيفا" لإدارة أزمة "كاف"

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

مصدر قضائي: فاروق الفيشاوي لم يحضر إلى مقر النيابة

أجيري: ضممت بعض اللاعبين للمنتخب مضطرًا بسبب رسالة أبوريدة

الرئيس نيوز

السعودية: تقرير الأمم المتحدة حول مقتل "خاشقجي" لا أساس له

الدكتور علي عاطف لـ"الرئيس نيوز": الولايات المتحدة تتخوف من الحرب مع إيران

"العسكري" يؤكد رفض التدخلات الإقليمية وللدولية في الشأن السوداني

نقيب الفلاحين: أسعار "الطماطم" سترتفع في النصف الأول من يوليو

رئيس الأركان الجزائري: الأزمة الاقتصادية ستنتهي بعد تحرر البلاد من "العصابة"

كشكول

اعتماد معهدين جديدين من الهيئة القومية للجودة بـ"السويس" الأزهرية

وفد من المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات منطقة الاسكندرية

رسميًا.. شيخ الأزهر يوافق على امتحانات الرسوب لطلاب الدراسات العليا

"عبدالغفار" يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للجامعات والمراكز البحثية‎

رئيس المنوفية الأزهرية يكرم أوائل الشهادة الإبتدائية

الأمصار

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء

روسيا ترفض اتهامها بالتورط في تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا

الجبير: تناقضات واضحة بتقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن بقضية خاشقجي

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

ضبط مهرب طيور نادرة إلى أمريكا لخوضها مسابقات غناء

وثيقة قديمة تفك سر الساموراي "الخارق"

بيع مسدس فان جوخ في مزاد علني بسعر خرافي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: بخار السجائر الإلكترونية ضار للرئتين والقلب والمخ

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎