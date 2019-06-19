وزير خارجية باكستان يلتقي وزير التنمية الدولية البريطاني في لندن

التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع وزير التنمية الدولية البريطاني "روري استيورت" في لندن اليوم الأربعاء.



وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان وبريطانيا وسبل تنميتها، إلى جانب الأمور ذات الاهتمام المشترك.



وأكد وزير الخارجية قريشي بأن باكستان حريصة على تعزيز المزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية مع بريطانيا، وقال إن الحكومة الباكستانية تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مضيفا: أن حكومة بلاده تعمل على الإصلاحات الشاملة في تنمية البنية التحتية في البلاد.



