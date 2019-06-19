نائب وزير خارجية كوريا الشمالية يزور موسكو.. 23 يونيو

أكدت سفارة كوريا الشمالية لدى موسكو، أن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، سيزور العاصمة الروسية 23 يونيو الجاري.



وقال مصدر بالسفارة الكورية الشمالية اليوم الأربعاء: "سيقوم نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل، بزيارة موسكو في الفترة 23-26 من يونيو الجاري".



وأضاف: "أن إيم تشيون إيل سيجري محادثات في الخارجية الروسية على مستوى نائب وزير الخارجية، وسيلتقي مع وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي أو نائبه ".



يُذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار روسيا مؤخرا وأجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث مع الرئيس الروسي سبل التسوية في شبه الجزيرة الكورية.