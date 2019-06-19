"كاف" يشيد بموعد "كان 2019".. ويؤكد استعداده لتطبيق "الفار"

يرى أنطوني بافوي، سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الموعد الجديد لأمم أفريقيا سيعود بفائدة كبيرة على البطولة، مؤكدا الاستعداد التام لتطبيق تقنية الفيديو خلال المباريات.



وبعد فترة طويلة من إقامة أمم أفريقيا في الشتاء، تستضيف مصر البطولة في الصيف في نسختها الـ32، في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.



وقال بافوي في مؤتمر صحفي قبل انطلاقة البطولة: "استفدنا من تغيير الموعد في ضمان مشاركة نجوم كبار مثل محمد صلاح والمغربي حكيم زياش والسنغالي ساديو ماني بدلا من الدخول في صدام مع أنديتهم في أوروبا".



وعن الاستعداد لتطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار"، أوضح: "اتخذنا كل التدابير الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو لأول مرة في البطولة، الكل يتدرب عليها منذ فترة طويلة".



وبخصوص جاهزية مصر للتنظيم، أضاف بافوي: "أشكر الحكومة المصرية وكذلك الاتحاد المصري لكرة القدم على الجهد المبذول لتوفير كل سبل نجاح كأس الأمم الأفريقية".



وتابع: "واجهنا العديد من التحديات من أجل إقامة تلك البطولة، أبرزها التغيير الذي طرأ على موعد إقامتها في شهري يونيو ويوليو بدلا من يناير وفبراير".



واختتم تصريحاته بالحديث عن سحب تنظيم أمم أفريقيا من الكاميرون ومنحها لمصر، مؤكدا أن الأمر سيتكرر في المستقبل إذا لم يكن البلد جاهزا لاستضافة الحدث.