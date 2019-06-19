ريماكس إيفرست: 30% حجم المبيعات المستهدفة

قال الدكتور مصطفى حسين، صاحب حق امتياز ريماكس إيفرست، إنه يستهدف تحقيق مبيعات عقارية بنسبة زيادة 30 ٪ للنمو المستهدف في المبيعات عام 2019.



وأضاف خلال المائدة المستديرة التي نظمتها شركة ريماكس مصر اليوم، أكبر مسوق عقاري أن ريماكس إيفرست تغطي عملياتها مناطق وسط المدينة، المهندسين، الدقي، الزمالك، 6 أكتوبر والشيخ زايد، مشيرا إلى أن 30 ٪ معدل النمو في المبيعات من 2017 إلى 2018.



وأوضح أن من أهم عمليات المكتب بيع مشروع كامل في حدائق أكتوبر على مدار عامين يتكون من 1400 وحدة (إسكان متوسط)، وأن مكتبه ريماكس إيفرست حصل على المركز الثالث العام الماضي 2018 كأكثر مكتب في عمليات البيع.



