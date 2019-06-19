افتتاح معرض "ألحان لونية" للفنان علي فوزي بالهناجر

يستضيف مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "ألحان لونية" للفنان على فوزى، فى الفترة من ١٨ حتى ٢٣ يونيو الجارى، بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



يأتي ذلك في إطار اهتمام الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بالفن التشكيلي ودوره الهام في التأثر والتأثير بالمجتمع، والإرتقاء بالذوق العام لمحبى الفن التشكيلى.



وافتتح المعرض أمس، بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين ومحبى الفن التشكيلى، ويضم المعرض أكثر من ٣٠ لوحة فنية، تمثل مجموعة من الأعمال التجريدية ذات الحدس الروحانى لتأملات مرهفة تنطلق من رحابة الأفق.