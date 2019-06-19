القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:12 م

تقارير: إيفرتون يتفق مع برشلونة على ضم جوميز

تقارير: إيفرتون يتفق
dostor.org/2677442

حسم نادي إيفرتون الإنجليزي موقفه من ضم لاعب الوسط البرتغالي أندريه جوميز، الذي أعير إليه قادما من برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم المنصرم.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن إيفرتون توصل لاتفاق مع البارسا على ضم اللاعب الدولي البرتغالي بعقد دائم هذا الصيف.

وأفاد المصدر بأن الناديين اتفقا على انتقال جوميز إلى "التوفيز" مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يوقع جوميز على عقود انضمامه بشكل نهائي للنادي الإنجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونجح جوميز في إثبات نفسه داخل ملعب "جوديسون بارك"، منذ انضمامه للتوفيز الصيف الماضي، ليشارك مع الفريق في 29 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا.

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