القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:10 م

روسيا بصدد إنشاء سكة حديد تربط القارة الآسيوية الروسية باليابان

روسيا بصدد إنشاء
dostor.org/2677441

يكلف مشروع مد جسر سكة الحديد إلى جزيرة ساخالين الروسية الموازنة الفدرالية 433.5 مليار روبل (نحو 7 مليارات دولار).

جاء ذلك في تقرير قدمه نائب وزير تنمية منطقة الشرق الأقصى الروسية والقطب الشمالي الروسي، ألكسندر كروتيكوف، في لقاء المجلس الاجتماعي للوزارة.

وأشار التقرير إلى أن تمويل المشروع سيستمر لغاية عام 2025. ويهدف إلى ربط القارة الآسيوية بجزيرتي ساخالين الروسية وهوكايدو اليابانية.

وقال، ألكسندر كروتيكوف إن تحقيق المشروع سيسمح بإدراج اليابان على نظام سكك الحديد الروسية والممر البحري الشمالي الروسي.

ويجب أن يبلغ طول سكة الحديد حسب التقرير 580 كيلومترا، بما في ذلك سكة الحديد البرية المارة بالقارة الآسيوية وسكة الحديد المارة بجزيرة ساخالين وجسري سكة الحديد من القارة الآسيوية إلى جزيرة ساخالين (بطول 8 كيلومترات) ومن جزيرة ساخالين الروسية إلى جزيرة هوكايدو اليابانية (بطول 43 كيلومترا).

ويقضي المشروع أيضا بإنشاء ميناء عميق في جزيرة ساخالين الروسية بالقرب من مضيق نيفيلسكي لضمان المواصلات عبر جسر سكة الحديد.

يذكر أن طول جسر سكة الحديد الذي ربط شبه جزيرة القرم الروسية بمنطقة كوبان الروسية بلغ 19 كيلومترا.

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