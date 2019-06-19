تقارير: نيمار يرفض الانتقال لريال مدريد

يرفض البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، فكرة الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



اسم نيمار ارتبط بالرحيل عن سان جيرمان، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس ناديه، التي أكد فيها أن الباب مفتوح لمن يريد أن يغادر أسوار "بي إس جي".



صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أكدت أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، كان يمني نفسه بالحصول على خدمات نيمار، تماشيا مع مشروعه الجديد الذي يرتكز على ضم أسماء لامعة في عالم كرة القدم.



لكن نفس المصدر أشار إلى أن رغبة نيمار تتمثل في العودة لفريقه السابق برشلونة، ورفضه الانضمام لغريمه الأزلي ريال مدريد.



وأضاف أن اللاعب أرسل رسالة واضحة لإدارة النادي الباريسي قال فيها: "أريد العودة لمنزلي، حيث لم يكن عليَّ مغادرته".



يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف عام 2017 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني والبالغ 222 مليون يورو.



