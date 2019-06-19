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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:07 م

وزير الدفاع اللبناني يزور مقر التحالف الإسلامي العسكري بالرياض

اللواء الطيار الركن
اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي
dostor.org/2677437

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم الأربعاء، قائد الجيش اللبناني جوزيف عون الذي زار مقر مركز التحالف الإسلامي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن زيارة عون تأتي في إطار التعاون المستمر بين التحالف الإسلامي والدول الأعضاء في التحالف، بما فيها بيروت بهدف تعزيز المساعي المشتركة لدحر الإرهاب.

ويتكون التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من 41 دولة عضوًا تعمل للتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف، وذلك منذ تدشين التحالف بمبادرة من المملكة العربية السعودية.

ويعمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على مبادرات في مجالات أربعة الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية.

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