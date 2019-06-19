مدرب إسبانيا الجديد: أمتلك الخبرة الكافية لخلافة إنريكي

أكد روبرت مورينو، المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني، أنه يمتلك الخبرة الكافية لتولي تدريب "الماتادور" في الفترة المقبلة، خلفا للويس إنريكي.



وأعلن الاتحاد الإسباني، الأربعاء، رحيل إنريكي عن منصبه كمدير فني للمنتخب الأول لأسباب شخصية، على أن يتم تعيين مساعده روبرت مورينو بدلا منه بالصلاحيات نفسها.



وقال مورينو في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الإسباني لكرة القدم للإعلان عن هذا الأمر: "أمتلك الخبرة الكافية لتولي تدريب المنتخب الإسباني في الفترة المقبلة".



وأوضح: "عملت مع لويس إنريكي لـ9 سنوات، ومع الفرق الأفضل في العالم، كنت معه في غرف خلع الملابس ورأيته وهو يتخذ القرارات وتعلمت منه الكثير".



وأكد مدرب المنتخب الإسباني الجديد أنه كان يتطلع إلى شغل هذا المنصب ولكن ليس بتلك الطريقة، مشيرا إلى أنه لا يضمن أي نتائج، ولكن سيواصل العمل للحصول على الثقة.



من ناحيتهما، رحب لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وجوزيه مولينا، المدير الرياضي للاتحاد، بالمدرب الجديد، مؤكدين أنهما يمنحانه الثقة الكاملة في قدراته.



وقال روبياليس: "نحن نثق في فريق عمل لويس إنريكي، في تلك اللحظة الصعبة أعتقد أنهم الأكثر استعدادا لشغل هذا المنصب".



وواصل: "قرار الاتحاد الإسباني هو أن يكون روبرت مورينو هو المدير الفني الجديد بالشروط السابقة نفسها".