لجنة الانضباط ترفض شكوى نادي الإمارات في واقعة ماجد ناصر

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قبول شكوى نادي الإمارات ضد ناديي الفجيرة وشباب الأهلي شكلا، ورفضها موضوعا.



وجاء القرار فيما يخص واقعة ماجد ناصر لاعب شباب الأهلي المعروفة بواقعة "الغمزة"، خلال مباراة فريقه أمام الفجيرة، في ختام الموسم المنصرم.



وفقا للوائح، يحق لنادي الإمارات تقديم استئناف ضد القرار، بعدما اعتبر أن الفجيرة وشباب الأهلي دبي تسببا في هبوطه لدوري الدرجة الأولى.



وكان محمد إسماعيل العوضي، رئيس شركة الإمارات لكرة القدم، أعلن تعاقد النادي مع محامية إسبانية، لتقديم شكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة الإمارات حول وجود اتفاق بين فريقي شباب الأهلي والفجيرة على نتيجة مباراتهما التي انتهت بفوز الأخير 3-1، ما تسبب في هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى.



واعتمد نادي الإمارات في شكواه على مقطع فيديو قام فيه ماجد ناصر حارس شباب الأهلي بـ"الغمز" لفيرناندو جابرييل لاعب الفجيرة، خلال تنفيذ الأخير ركلة جزاء احتسبت خلال المباراة.



ويعتبر قرار لجنة الانضباط نادي الإمارات هابطا لعدم وجود دليل مادي علي التلاعب في نتيجة المباراة المذكورة.