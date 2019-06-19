الاتحاد التونسي يدعم نجم "النسور" بعد أزمته مع الجماهير

قدّم الاتحاد التونسي لكرة القدم دعمه الكامل لفراس شواط، مهاجم "نسور قرطاج" وفريق الصفاقسي، بعد أزمته الأخيرة مع الجماهير، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.



ونشر الهيكل المشرف على كرة القدم التونسية فيديو يتضمن أهداف اللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مصحوبا بالتعليق التالي: "وطن واحد بعلم واحد بتاريخ واحد بمصير واحد".



وتأتي هذه الخطوة من قبل الاتحاد التونسي لكرة القدم، بعد صافرات الاستهجان التي تعرض لها المهاجم الشاب خلال المواجهة الودية الأخيرة لمنتخب تونس أمام بوروندي.



وكانت جماهير "ملعب رادس" قامت باستهداف شواط منذ دخوله للملعب، في تكرار لحملة السخريّة التي طالته من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المواجهة الودية التي جمعت في شهر أبريل الماضي، بين منتخب تونس ونظيره الجزائري.



وتألق شواط مع الصفاقسي خلال الموسم الحالي حيث أسهم في 17 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، من إجمالي 28 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.