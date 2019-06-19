رئيس المجلس العسكري: السودان لا يتحمل انقلابا آخر

دعا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الأربعاء، قوى إعلان الحرية والتغيير إلى استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن، وأنهم جاهزون لتكملة الحوار.



وقال البرهان خلال كلمة له اليوم بقاعة الصداقة أمام العاملين بالحقل الصحي "ندعو قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية لاستئناف التفاوض اليوم قبل الغد"، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



ورحب البرهان بحوار مفتوح دون إقصاء لأي مواطن وأن يكون الحل مرضيا لكل فئات الشعب من أجل التواصل لحل توافقي وأن يُهيأ الجو لانتخابات حرة ونزيهة.



وأضاف "إننا لن نترك السودان ينزلق إلى الفتنة والضياع"، مؤكدا أن السودان لا يتحمل أن يكون بلا حكومة أكثر من ذلك ولا يتحمل أن يكون هناك انقلاب آخر، مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل على تهيئة البيئة للحريات والانتخابات النزيهة الحرة لإشاعة السلام.



واعتبر رئيس المجلس العسكري أن ما حدث في مكان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم شيء مؤسف مؤكدا أن المجلس تعهد بعدم فضه لأنه كان رمزية للثورة وكان يتمنى أن يكون مزارا للثورة.