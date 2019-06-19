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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:58 م

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

بالصور.. حكيم يُجرى
حسن أمين
dostor.org/2677422

يواصل المطرب حكيم بروفات حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، المقرر إقامتها بمصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يحيي الحفل برفقة حكيم كل من النيجيري فيمي كوتيه الذي غنى من قبل في حفل افتتاح كأس العالم 2010 وسيغني باللغة الإنجليزية، وبجانب النجمة دوبيه التي تغني باللغة الفرنسية، وهي المطربة الإيفوارية الحاصلة على جائزة جرامي عام 2004.

وانتهى الثلاثي خلال الأيام الماضية من تصوير الأغنية الرسمية للبطولة بعنوان "متجمعين" بقيادة المخرج ياسر سامي، وهي من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وأنتجتها شركة "سينرجي".

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية
بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية
بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية
بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية
بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية
بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية
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