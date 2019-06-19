القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
اقتصاد
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:49 م

صندوق عربي يقرض المغرب 237 مليون دولار لمشروعات البنية التحتية

صندوق عربي يقرض المغرب
dostor.org/2677408

وقع المغرب اليوم الأربعاء اتفاقا لاقتراض 2.27 مليار درهم (237 مليون دولار) من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الكويت، لتمويل مشروع طريق وتطوير سد.

وقال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون إن القرض سيساعد بلاده على تحسين شبكة الطرق، وتطوير سد يخدم أغراض الري في شرق المغرب.
وفي الأربعين عاما الماضية، قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 72 قرضا للمغرب بإجمالي 4.4 مليار دولار.
ولجأت الحكومة المغربية هذا الشهر لبيع حصة قدرها ثمانية في المئة في اتصالات المغرب، أكبر شركة اتصالات في البلاد، مقابل نحو 920 مليون دولار، للمساهمة في كبح عجز الميزانية إلى 3.3 في المئة هذا العام، من 3.7 في المئة العام الماضي.
وأظهرت أرقام بنك المغرب المركزي أن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 4.1 في المئة في 2019، باستثناء إيرادات الخصخصة.
ويواصل المغرب، الذي يعاني من أزمة سيولة، انكشافه على أداء منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي ومصدر السياحة وتحويلات المهاجرين.
ويتوقع المغرب أن يبلغ دين الخزانة 66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ارتفاعا من 65.8 في المئة في 2018، بينما من المنتظر أن يرتفع إجمالي الدين العام إلى 81.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 81.4 في المئة في 2018 وفقا لبيانات البنك المركزي.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ اسبوع

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

"فيسبوك" تواجه مخاوف تتعلق بالخصوصية بسبب عملتها الرقمية

"أنوبيس".. إله التحنيط يظهر في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا

فرانس 24: صلاح أفضل لاعب في بطولة الأمم الإفريقية

عائلة "مريم" تمتنع عن حضور جلسة محاكمة 4 متهمات بقتلها

ads
ads
الأكثر قراءة

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

مصدر قضائي: فاروق الفيشاوي لم يحضر إلى مقر النيابة

فى اتصال هاتفى.. 4 نصائح من شيخ الأزهر لمحمد صلاح

ألبومات الصور

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

البابا تواضروس يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

رياضة

الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة هاله الألمانية

"كاف" يشيد بموعد "كان 2019".. ويؤكد استعداده لتطبيق "الفار"

رئيس نابولي يؤكد اهتمامه بالتعاقد مع جيمس رودريجيز

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

مصدر قضائي: فاروق الفيشاوي لم يحضر إلى مقر النيابة

فى اتصال هاتفى.. 4 نصائح من شيخ الأزهر لمحمد صلاح

الرئيس نيوز

رئيس الأركان الجزائري: الأزمة الاقتصادية ستنتهي بعد تحرر البلاد من "العصابة"

هل يدفع اجتماع "الترويكا" الأطراف السودانية إلى الحل؟

عودة حركة المترو بعد تعطل 18 دقيقة بسبب "عطل فني"

"حقوقية النواب" لمفوضية الأمم المتحدة: نرفض "الوصاية" على مؤسساتنا الوطنية

"الري": 10 مليارات جنيه لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى

كشكول

تنسيق الطلاب الوافدين للثانوية العامة 75% للطب و65% للهندسة

ننشر تنسيق الطلاب الوافدين للكليات الفنية

التعليم تكشف موعد فتح باب التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا

وزير التعليم يكشف موعد مؤتمر إعلان نتيجة الأول الثانوي

جامعة الإسكندرية تدعو لتحسين اللوائح التنفيذية البيئية

الأمصار

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء

روسيا ترفض اتهامها بالتورط في تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا

الجبير: تناقضات واضحة بتقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن بقضية خاشقجي

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بيع مسدس فان جوخ في مزاد علني بسعر خرافي

الجفاف ونقص المياه يعتصران جنوب الهند

فيديو.. طريقة جديدة لتقشير الثوم

الصحة

بسبب زواج الأقارب.. الخبراء يحذرون من كارثة تهدد أطفال السعودية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎