لاعب السنغال: الواقعية طريقنا للتتويج بأمم إفريقيا

أكد إدريسا جويي، لاعب وسط منتخب السنغال، أن المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر بالفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، ستكون في قمة الصعوبة.



وقال: "لأول مرة ستقام البطولة عبر التاريخ بمشاركة 24 منتخبًا، ويعتبر السنغال من المرشحين بقوة لتحقيق اللقب، لكن البطولة لن تكون سهلة كما يظن البعض، وذلك على الرغم من تألق عناصر المنتخب السنغالي في أوروبا، واحتلال المنتخب صدارة المنتخبات الإفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي".



وأضاف خلال تصريحات صحفية: "نأمل في التعبير عن قوتنا داخل المستطيل الأخضر، نعلم أن الجميع ينتظر رؤية قوة المنتخب السنغالي من خلال الظهور بشكل مميز، وسنقاتل من أجل العودة بالكأس إلى السنغال".



وتابع نجم فريق إيفرتون: "كل الفرق المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، تلعب من أجل المنافسة بقوة على تحقيق لقب البطولة، ولذلك نرفض حالة النشوة والتفاؤل من جانب البعض، وعلينا أن نتعامل مع الأمور بواقعية، حتى لا نفشل في تحقيق اللقب".



يذكر أن منتخب السنغال يوجد في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من الجزائر وتنزانيا وكينيا.