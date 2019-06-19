عضو الاتحاد الليبي يكشف مصير الدوري والمشاركات الإفريقية

كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة، عن اجتماع سيعقد خلال الأسبوع المقبل، لتحديد مصير الدوري الممتاز، وباقي المنافسات.

وأكد الكزة في تصريحات صحفية أن مكان الاجتماع لم يحدد بعد، مشيرًا إلى أنه سيكون حاسمًا في تحديد مصير الدوري الممتاز وباقي المنافسات، مرجحًا في الوقت نفسه إلغاء المسابقات كافة للعام الجاري.

وحول المشاركات الإفريقية أكد أنها ستكون من نصيب بطل الدوري والكأس العام الماضي، في إشارة إلى ناديي النصر والاتحاد.

وكانت منافسات الدوري الليبي وباقي المسابقات قد توقفت في أبريل الماضي بعد قرار من لجنة المسابقات بسبب الأحداث الأمنية غير المستقرة التي شهدتها المنطقة الغربية عامة، خاصة العاصمة الليبية طرابلس.

وجاء قرار إيقاف الدوري الليبي الممتاز بعد ختام الجولة الأخيرة من ذهاب منافسات المجموعة الأولى التي تصدرها الأهلي بنغازي، بينما لم تكتمل منافسات المجموعة الثانية التي كان يتصدرها الاتحاد.



