قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ويواجه المتهمان "عمر الدسوقي" و"أمير أشرف" في القضية رقم 441 لسنة2018، حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما يواجهان تهمة نشر أخبار بث كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.



يذكر أن القضية تضم عددًا من المتهمين بنشر أخبار كاذبة، بينهم مجري حوار جنينة، وشادي أبوزيد وآخرين.