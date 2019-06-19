نجم بلعباس يقترب من شبيبة القبائل

وافق متوسط ميدان اتحاد بلعباس، عبد الصمد بونوة، على خوض تجربة في شبيبة القبائل، حيث منح موافقته النهائية لمسؤولي "الكناري".

وأعلنت وسائل إعلامية أن بونوة أبدى رغبة كبيرة، في ارتداء ألوان الشبيبة بالموسم المقبل، في انتظار أن يحل خلال الساعات المقبلة بمقر الفريق، من أجل إتمام التعاقد بشكل رسمي.

وأبدت إدارة "الكناري" رغبتها في ضم بونوة، الذي يعتبر من أبرز لاعبي اتحاد بلعباس، لكي يدعم التشكيلة القبائلية الطامحة للعودة إلى منصات التتويج، في الموسم المقبل.

وفي حال توقيع بونوة بشكل رسمي، سيكون الشبيبة قد أبرم خامس صفقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد كل من عدادي، بانوح، العرفي، بن سايح.

وكانت إدارة ملال قد عينت مؤخرًا الفرنسي هوبير فيلود، مدربًا جديدًا للفريق، بعقد يمتد لثلاث سنوات، ليخلف بذلك مواطنه فرانك دوما.

