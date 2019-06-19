لاعبو منتخب المغرب جاهزون للانطلاقة الإفريقية

بدا لاعب المنتخب المغربي، مروان داكوستا، في وضع بدني لائق، اليوم الأربعاء، بعدما تغيب عن آخر ودية أمام زامبيا، الأحد الماضي، عقب مغادرته لمباراة جامبيا مصابا.

كما تعافى اللاعبان نوصير مزراوي ورومان سايس، من تبعات الإصابة التي عانيا منها في وقت سابق.

ودخل لاعبو المنتخب المغربي، أجواء بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر، بعد وصولهم إلى القاهرة قادمين من مراكش، في رحلة خاصة، بوفد ترأسه فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة.

وقبل أول حصة تدريبية لأسود الأطلس، في ملحق ملعب السلام الذي سيحتضن مباريات المجموعة الرابعة، وقع اللاعبون على كرات المسابقة وأوتوغرافات خاصة لأنصار المنتخب المغربي، الذين تواجدوا بشكل مكثف.

وستلعب المغرب ضمن المجموعة الرابعة للبطولة القارية، إلى جانب كوت ديفوار وناميبيا وجنوب إفريقيا.