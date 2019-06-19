"ملايين" محمود العسيلي تحقق نصف مليون مشاهدة (فيديو)

طرح المطرب محمود العسيلي، أمس الثلاثاء، أحد أغنياته المصورة بعنوان "ملايين" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".



وحققت أغنية "ملايين" نصف مليون مشاهدة، في يوم واحد فقط من طرحها، وهي من كلمات عمر تيما، وألحان محمود العيسلي، ومن إنتاج علي فتح الله، وإخراج إبراهيم حدرج.



ويعتبر كليب "ملايين" هو التعاون الثالث بين محمود العسيلي والمخرج اللبناني إبراهيم حدرج، حيث قدم معه 3 كليبات هما "حلم بعيد" و"مش مضمون"، واعتمد المخرج خلال الـ3 كليبات على فكرة التصوير في أوروبا، ولاقت الفكرة نجاح كبير ونسب مشاهدة مرتفعة.



من ناحية أخرى، أحيا "العسيلي" مؤخرًا حفل غنائي كبير على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وشاركه الفريق الغنائي الشهير شارموفرز ومغني الراب زاب ثروت.