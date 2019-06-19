محافظة أسوان تصرف التعويضات للمستحقين في احتفالية بسبتمبر القادم

أكد محافظ أسوان أن الدولة عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تُمكن مستحقي تعويضات النوبة، المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم، من صرفها خلال احتفالية كبرى تقام في سبتمبر القادم.



وأشار محافظ أسوان - في تصريحات اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء - إلى أنه اعتبارا من 25 يونيو الجاري سيتم تلقي طلبات التعويضات، على أن تستمر لمدة 21 يوما، ثم يعقبها تلقي التظلمات خلال 10 أيام أخرى من تاريخ تقديم الطلبات.



وشدد على أن الإجراءات ستتم بسهولة ويسر، حيث جرى تخصيص أكثر من مكان للتقديم بهدف التيسير على المواطنين، موضحا، في الوقت نفسه، أن التقديم سيكون في نطاق محافظة أسوان فقط، وأن من يتواجد خارج مصر سيقوم بتوكيل من ينوب عنه لتقديم الطلبات.



وقال محافظ أسوان "إن اللجنة الوزارية المختصة ستقوم في 25 يونيو الجاري بالاطمئنان على سير الإجراءات، لأن الدولة جادة في إنهاء هذه المشكلة".