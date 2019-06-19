"الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات" ينتقد اتحاد القوى

قال يوري جانوس، رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، والذي يخضع للإيقاف الدولي حاليًا، لا يقوم بما يكفي لمحو ثقافة المنشطات، وتبدو مساعيه قاصرة على رفع الإيقاف.

وتم إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى، منذ تقرير صادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 2015، والذي وجد أدلة على انتشار واسع للمنشطات في الرياضة بروسيا.

وأضاف جانوس، في مؤتمر صحفي "كفى مظاهر.. أظهرنا على مدار آخر أربع سنوات، أن ألعاب القوى لدينا في حالة جيدة، لدينا أسس قوية تمكننا من القول إن الاتحاد الروسي للقوى، لن يرفع عنا الإيقاف وفقًا للوضع الحالي".

وأشار جانوس، الذي دعا الشهر الماضي لإبعاد كبار المسئولين الروس عن ألعاب القوى، إلى أن الجهود لتغيير الثقافة السائدة في ألعاب القوى الروسية لم تجد نفعًا.

وأضاف "نحتاج إلى أن نوقف المحاولات لفرض (تغيير) على الثقافة.. الثقافة تأتي من طبيعة العمل اليومي، ومن خلال علاقتنا بالرياضيين".

وذكرت مجموعة عمل تشرف على مراقبة روسيا وتابعة للاتحاد الدولي للقوى، هذا الشهر، أن النتائج التي توصلت لها "رويترز" بشأن استمرار عمل مدربين اثنين وطبيب، في مجال ألعاب القوى رغم إيقافهم، تثير التساؤلات بشأن قدرة الاتحاد على فرض عقوبات المنشطات، وتبني ثقافة جديدة لمكافحتها، وهي من الشروط لرفع الإيقاف عن الاتحاد الروسي.

