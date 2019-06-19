إجازة إجبارية لـ"أحمد أمين" بسبب وعكة صحية

أعلن الفنان أحمد أمين إصابته بالتهابات شديدة بالأحبال الصوتية، اضطرته للحصول على إجازة للعكوف بالمنزل وعدم التحدث حفاظًا على حنجرته، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يخضع لعملية جراحية بعد مرور مدة الراحة التي حددها الطبيب له.



وشارك "أمين" منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" معلقًا: "حصل لي إصابة في الحنجرة، والصراحة أهملتها، والنتيجة إنه احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة ٣ أسابيع، للأسف مش هاقدر اشتغل (إلا لو كوميديا صامتة)، والحمدالله اني مش مرتبط بحاجة وماحدش هايتعطل بسببي، ومش هاعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وماشاء فعل".