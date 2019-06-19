أصحاب المقاهي عن كأس الأمم الافريقية: "فاتحة خير علينا"

يستعد عدد من المقاهي الشعبية والكافيهات، لاستقبال المواطنين في كأس أمم أفريقيا، والذي تستضيفه مصر في نسختها الثانية والثلاثين، ومن المقرر أن تنطلق في الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري بلقاء المنتخب المصري بنظيره الزيمبابوي، والتي سوف تبدأ في الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري وحتى اليوم التاسع عشر من شهر يوليو القادم على أرض ملاعب استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوي بمحافظة القاهرة واستاد السويس واستاد الإسكندرية واستاد الإسماعيلية.



وتنوعت مظاهر الاستعدادات من مقهى لغيرها، ورصدت "الدستور" تلك الاستعدادات والتي كانت على النحو التالي، قال أحد أصحاب المقاهي، أنه قام بتجديد المقهي علي أكمل وجه، حيث قام بشراء العديد من الكراسي الجديدة، بسبب زيادة عدد أفراد زائرين المقهي خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية، وأنه قام بشراء بعض مكبرات الصوت حتي يتمكن الجميع من سماع صوت المباريات.



أوضح صاحب مقهي آخر أنه قام بـ استئجار شاشة عرض كبيرة حتى يتمكن العدد الكبير من الزبائن لمشاهدة المباريات عليها، حيث خصص سعر للكرسي للزبون الذي يقوم بمشاهدة المباراة من خلال شاشة العرض، أما الشاشات القديمة الموجودة بالمقهي، لم يعمل علي تسعيرها، قائلا " كأس الأمم الأفريقية فتحة خير علينا باذن الله".



وأوضح أحد العاملين بالمقهى: "في ذلك اليوم العمل يبدأ قبل الماتش بساعة على الأقل، حيث يبدأ الزبائن بالتجمع على المقهى وحجز الكراسي في الصفوف الأولى"، لافتًا إلى أنه وزملاءه في العمل يقدمون المشاريب منذ أن يبدأ الزبائن في التجمع، ويكون اليوم طويل بالنسبة لهم، حتى أنهم لم ينالوا فرصة مشاهدة المباريات.