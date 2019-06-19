تظاهر عشرات التلاميذ من أجل المناخ أثناء زيارة ميركل لمدينة ألمانية

تظاهر عشرات التلاميذ، اليوم الأربعاء، على هامش زيارة قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

لمدينة جوسلار، مطالبين الحكومة الألمانية بالتحلي بالمزيد من الطموح في مجال حماية المناخ.



وبينما كانت ميركل في طريقها إلى القصر الإمبراطوري التاريخي "كايزربفالتس" في المدينة، هتف المتظاهرون " نريد أن تتحركوا"، و" نحن هنا وصوتنا عال لأنكم تسرقون منا المستقبل".



ويمثل أنصار حركة "أيام جمع من أجل المستقبل" الطلابية غالبية المتظاهرين، وكانوا قد بكروا موعد مظاهرتهم من الجمعة إلى الأربعاء بسبب زيارة ميركل.



وتحدثت ميركل مع المتظاهرين، ولكن لم يكن من الممكن سماع ما قالته.



وتعتزم ميركل خلال زيارتها للمدينة القيصرية إجراء نقاش مع تلاميذ لنحو ساعة. واستهلت المستشارة زيارتها بالتوجه رفقة زيجمار جابريل، وزير الخارجية السابق والزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي والذي يقيم في جوسلار، إلى متحف التعدين "راملسبرج" المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



ومن المقرر أن تقوم ميركل أيضا بجولة في المدينة القديمة، كما ستدون كلمة في الكتاب الذهبي للمدينة.

يذكر أن جابريل الذي شغل أيضا منصب نائب المستشارة ميركل، هو من مواطني مدينة جوسلار الذين تم تكريمهم بلقب "المواطن الشرفي" لخدماته الخاصة التي أسداها للمدينة، وكان قد رتب لزيارة المستشارة لمسقط رأسه.