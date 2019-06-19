اليوم.. ذكرى رسامة مدبر الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بمصر

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم الأربعاء 19 يونيو، بعيد الرسامة الكهنوتية للأب بولس ساتى المدبر البطريركي للكلدان بمصر.



وفي 2018 عيّن البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو، الأب بولس ساتي مدبرًا بطريركيًا جديدًا على الأبرشية الكلدانية في جمهورية مصر العربية، خلفًا للمونسنيور فيليب نجم، الذي أعفاه غبطته من الخدمة بتاريخ 27 اغسطس 2018.



والأب ساتي من مواليد الموصل 1978، تركت عائلته العراق بسبب الظروف السياسية، واستقرّت في هولندا عام 1997.



وانضم إلى رهبنة الفادي الأقدس المخلصية عام 1999، وبعد التحاقه بكلية الفلسفة واللاهوت في جامعة فورتزبورغ، سيم كاهنًا عام 2010، وكان يخدم ككاهن للرعية الكلدانية في إيبارشية انتفيربين، وكذلك للرعية الكلدانية في مدينة لوكسمبورغ.